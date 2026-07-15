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U Nišu je danas Dan žalosti povodom pogibije dvadesetjednogodišnje Nišlijke Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucija u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani.

Grad Niš je ponudio svu neophodnu pomoć porodici stradale devojke, kao i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula, prilikom povratka sa Ostroga u Crnoj Gori.

"Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom spoljnih poslova, koji od prvog trenutka pružaju pomoć porodicama", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su Grad Niš, Univerzitetski klinički centar Niš, Ministarstvo spoljnih poslova i Ambasada Srbije u Crnoj Gori stavili na raspolaganje sve resurse kako bi povređeni putnici bili prevezeni u Niš.

Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, u međuvremenu, predložio je određivanje pritvora osumnjičenom koji je učestvovao u udesu u Lipcima kada je stradala jedna osoba, a 16 povređeno.

Dvadesetjednogodišnja devojka Jovana Stanković iz Vrtišta kod Niša poginula je u nesreći na magistralnom putu Lipci–Grahovo, dok je 16 osoba povređeno. Najteže je povređen desetogodišnji dečak, koji se nalazi na lečenju u Kliničkom centru Crne Gore.

Od 14 pacijenata koji su smešteni u Specijalnu bolnicu "Vaso Ćuković" u Risnu, troje je pušteno na kućno lečenje, dok je pet osoba i dalje na intenzivnoj nezi.