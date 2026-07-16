GASTRONOMSKI SPEKTAKL 25. JULA U PEĆINCIMA: "Kolači naših baka" mame brojne posetioce i mirišu na detinjstvo
Udruženje žena „Sremica“ iz Pećinaca organizuje 19. gastronomsku manifestaciju „Kolači naših baka“, koja će biti održana u subotu, 25. jula, na šetalištu u centru Pećinaca, a izložba počinje u 18 sati.
Manifestacija se organizuje u saradnji sa Kulturnim centrom „Pećinci“ i Opštinom Pećinci, u okviru programa 12. Pećinačkog kulturnog leta, sa ciljem očuvanja tradicionalne gastronomije i negovanja običaja Srema.
Organizatori pozivaju udruženja žena i građana da predstave svoje tradicionalne kolače i budu deo događaja koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje domaćih poslastica i čuva recepte naših baka.
Prijem učesnika planiran je od 16 do 18 časova, nakon čega sledi zvanično otvaranje izložbe i degustacija. U 21 čas biće uručeni pehari i zahvalnice najuspešnijim učesnicima, a potom će biti organizovana svečana večera.
Kurir.rs/Sremske vesti