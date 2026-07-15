Slušaj vest

VodostajDunava kod Novog Sada nastavlja da opada iz dana u dan.

Trenutno je izmeren vodostaj od -18 centimetara, dok se za naredni period prognozira dalji pad, do oko -34 centimetra.

Prema nimalo ohrabrujućim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nivo reke bi narednih dana mogao dodatno da se spusti.

Peščani sprudovi uz obalu su ponovo postali vidljivi zbog svakodnevnog povlačenja vode, do te mere da se sada čak vide i delovi rečnog korita, koji su inače skriveni ispod površine.

Dunav iz dana u dan menja svoj izgled, što nije prošlo neopaženo kod Novosađana, pogotovo kkod onih koji su svakodnevno na reci.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

Ne propustiteSrbijaNIŠLIJA MILAN IZ DUNAVA IZVUKAO ĐERDAPSKU NEMAN! Savladao rečnog džina od 113,5 kilograma i 2,62 metra! Kao na traci vadio grdosije stare i po 40 godina (FOTO)
collage.jpg
DruštvoAmerikanka došla u Beograd, pa odmah objavila video o našem narodu i pokrenula lavinu: "Gde god bismo otišli, bilo je..."
Samanta Metjuz Mekarti
BeogradVojska Srbije postavila pontonski most do Lida: Otvorena veza Zemuna i Velikog ratnog ostrva! (FOTO)
1_img_2379_1782838201.jpg
BeogradNizak vodostaj Save i Dunava! Kapetan za Kurir objasnio gde je situacija najkritičnija: "Za sada nema problema koji bi ugrozili plovidbu ili transport robe"
vodostaj reka
Srbija"MISLIO SAM DA U TAMIŠU NEMA NI KEDERA, A ONO NEMAN" Šok ulov kod pančeva: Ribolovac izvukao GIGANTA na ušću Tamiša u Dunav, OVA SLIKA IZAZIVA NEVERICU (FOTO)
loznica--pravno-vreme-z-aribolov.jpg