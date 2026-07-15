Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

VodostajDunava kod Novog Sada nastavlja da opada iz dana u dan.

Trenutno je izmeren vodostaj od -18 centimetara, dok se za naredni period prognozira dalji pad, do oko -34 centimetra.

Prema nimalo ohrabrujućim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nivo reke bi narednih dana mogao dodatno da se spusti.

Peščani sprudovi uz obalu su ponovo postali vidljivi zbog svakodnevnog povlačenja vode, do te mere da se sada čak vide i delovi rečnog korita, koji su inače skriveni ispod površine.

Dunav iz dana u dan menja svoj izgled, što nije prošlo neopaženo kod Novosađana, pogotovo kkod onih koji su svakodnevno na reci.