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Asocijacija poljoprivrednika Svilojevo, Turistička organizacija Apatin i Mesna zajednica Svilojevo i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju “Čarobni pasulj”, a koja je zakazana za 18. jul u seoskom parku.

Ovaj događaj, u kom je centralna aktivnost takmičenje u kuvanju pasulja, iz godine u godinu okuplja sve veći broj kuvara iz Srbije i regiona, a osim gastronomskog dela programa, organizator je pripremio i brojne propratne sadržaje.

Prijave i uplate kotizacije u iznosu od 4.000 dinara zainteresovani učesnici mogu obaviti u MZ Svilojevo ili TO Apatin, radnim danima od 8 do 14 sati, a rok za prijavu i uplatu kotizacije je 16. jul do 12 sati.

1/6 Vidi galeriju Prošlogodišnji Čarobni pasulj u Svilojevu Foto: RTV info printscreen

Za sve učesnike organizator obezbeđuje pasulj, dimljeno meso, luk, hleb i drva.

Organizatori su se pobrinuli i za dobru zabavu uz turnir u mini fudbalu i kulturno-zabavni program.