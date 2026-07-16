Slušaj vest

Turistički autobus u Nišu ove godine biće potpuno besplatan za građane i posetioce grada, najavila je gradska većnica Ivana Cvetković.

Cvetković je navela da je ugovor za realizaciju ovog programa već potpisan i da se, za razliku od prethodne godine, karte za vožnju turističkim autobusom neće naplaćivati.

- Turistički autobus biće dostupan našim sugrađanima i turistima koji dođu u Niš, a za razliku od prošle godine biće potpuno besplatan. Neće biti naplate karata - rekla je Cvetković.

Prema njenim rečima, besplatne vožnje biće organizovane tokom avgusta i septembra, a program će biti namenjen građanima, turistima i školarcima.

Turistički autobus neće služiti samo za obilazak grada i okoline, već će putnici tokom vožnje moći da saznaju više o istoriji Niša, njegovom kulturnom nasleđu i znamenitostima.

- Naši sugrađani i školarci moći će da se voze potpuno besplatno, ali ne samo da uživaju u predelima, već i da čuju nešto o istoriji našeg grada i ponešto nauče - istakla je Cvetković.

Ona je podsetila da je program turističkog autobusa prošle godine naišao na veliko interesovanje građana, zbog čega je odlučeno da ove godine bude unapređen i dostupan bez naplate.

Više detalja o polascima, trasi, stajalištima i načinu prijavljivanja trebalo bi da bude saopšteno pre početka vožnji.