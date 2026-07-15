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Velika grana američkog koprivića odlomila se oko 10.30 časova i pala na kolovoz u Ulici kralja Petra I u Kikindi, kod kućnog broja 55, nedaleko od centra grada.

Srećom, u trenutku pada nije bilo biciklista niti vozila, pa je izbegnuta moguća tragedija. Na lice mesta ubrzo je stigla patrola saobraćajne policije, a radnici nadležne službe uklonili su deo stabla koji je preprečio ulicu. Prema njihovoj proceni, odlomljena grana bila je duga oko 12 metara.

Stanovnik obližnje kuće Milan Kovačević kaže da se sve dogodilo iznenada.

- Začuo se samo jak udarac. Kada sam izašao napolje, video sam veliku granu nasred puta. Ovo je jedna od prometnijih ulica i prava je sreća što se niko nije našao ispod nje u tom trenutku. Ne smem ni da pomislim šta je moglo da se dogodi - rekao je Kovačević za Kurir.

1/6 Vidi galeriju Pala grana na kolovoz u Kikindi Foto: Kurir/S.U.

On je dodao da je srećna okolnost i to što nije pričinjena šteta na automobilu njegovog oca, koji je bio parkiran u blizini.

- Vozilo je bilo kod saobraćajnog znaka na koji je grana pala. Odmah sam ga pomerio. Nadamo se da će nadležni reagovati, jer ovo nije prvi put da se u našoj ulici dešavaju slične situacije - istakao je on.

Foto: Kurir/S.U.

Njegov komšija Stevica Radulaški kaže da je prizor nakon pada grane bio neprijatan, posebno zbog činjenice da je svega nekoliko minuta ranije prošao tim delom ulice.

- Prošao sam automobilom tuda svega pet minuta pre nego što je grana pala. Kada sam se vraćao, već je bila na kolovozu. Imali smo mnogo sreće, jer su mogli da stradaju vozači, biciklisti ili neko od stanara koji ovde žive - rekao je Radulaški.

Stanovnici Ulice kralja Petra I navode da ovakve situacije nisu novost, posebno tokom perioda jakog vetra i nevremena. Slični slučajevi nedavno su zabeleženi u istoj ulici, u blizini Mlekare "Kikinda".