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Na svega petnaestak kilometara od Užica nalazi se Jelova Gora, planina koja možda nije turistički razvijena poput Zlatibora i Tare, ali svojom netaknutom prirodom, gustim bukovim šumama i brojnim izvorima osvaja svakoga ko je poseti. Mir, čist vazduh i uređena izletišta čine je idealnim mestom za odmor, rekreaciju i beg od gradske vreve.

Jedno od najpoznatijih mesta na Jelovoj Gori je Jovanova voda, izletište koje Užičani rado posećuju tokom cele godine.

- Jovanova voda je oduvek bila mesto okupljanja. Nekada su se ovde održavali vašari i sabori, a danas dolaze porodice, planinari i svi koji žele da pobegnu od gradske gužve. Mnogi i dalje dolaze sa kanisterima kako bi natočili vodu, jer veruju u njen kvalitet i izuzetnu čistoću - kažu u Turističkoj organizaciji Užica.

Jovanova voda odavno uživa glas izvora lekovite vode. Meštani veruju da njena hladna planinska voda blagotvorno deluje na organizam, zbog čega je mnogi nose kući za piće. Ipak, za njena lekovita svojstva ne postoje zvanične naučne potvrde, pa ona pre svega predstavlja deo bogate tradicije i narodnog verovanja ovog kraja.

Pored Jovanove vode, na Jelovoj Gori nalaze se i drugi poznati izvori – Batina voda, Studenac, Izvorka i Samardžinac, danas poznat kao Desankina česma.

1/5 Vidi galeriju Jelova Gora Foto: Kurir.rs/Z. G.

Tradicija okupljanja na Jelovoj Gori živi i danas. Svakog avgusta kod Jovanove vode održava se manifestacija "Dani borovnice", koja se organizuje svake godine u vreme sazrevanja ovog šumskog ploda.

- Manifestacijom želimo da promovišemo prirodna bogatstva Jelove gore, domaće proizvođače i aktivan boravak u prirodi. Posetioci imaju priliku da probaju proizvode od borovnice, obiđu pešačke staze i upoznaju ovaj kraj na drugačiji način - navode u Udruženja "Etno Gostinica", organizatora manifestacije.

Poslednjih godina raste interesovanje i za seoski turizam. Sve je više domaćinstava koja otvaraju vrata gostima, nudeći smeštaj u prirodnom okruženju po cenama znatno nižim nego na razvijenijim planinskim destinacijama.

- Smeštaj na Jelovoj gori i dalje je među najpovoljnijima u zapadnoj Srbiji. Noćenje u apartmanima uglavnom košta od 30 do 40 evra, dok se u seoskim domaćinstvima može pronaći smeštaj sa doručkom po ceni od oko 32 evra po osobi - kaže vlasnica jednog seoskog turističkog domaćinstva.

Oni koji jednom posete ovu planinu najčešće joj se vraćaju zbog tišine, svežeg planinskog vazduha, hladnih izvora i gostoprimstva domaćina.