- Za drage goste, tokom trodnevne posete, pripremili smo raznovrstan program sa ciljem da upoznaju Trstenik, njegove znamenitosti, kulturu, tradiciju i običaje. Ovo je tradicija koju negujemo i čuvamo. Insistiramo na tome da od najranijeg uzrasta deca dođu i upoznaju se sa istorijom opštine Trstenik kako bismo jačali pobratimske odnose, negovali istoriju i tradiciju. Zadovoljstvo nam je da smo i ove godine bili domaćini, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.