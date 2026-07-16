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Opština Trstenik je i ove godine ugostila decu iz pobratimskih opština Čelinac i Lopare iz Republike Srpske.

- Za drage goste, tokom trodnevne posete, pripremili smo raznovrstan program sa ciljem da upoznaju Trstenik, njegove znamenitosti, kulturu, tradiciju i običaje. Ovo je tradicija koju negujemo i čuvamo. Insistiramo na tome da od najranijeg uzrasta deca dođu i upoznaju se sa istorijom opštine Trstenik kako bismo jačali pobratimske odnose, negovali istoriju i tradiciju. Zadovoljstvo nam je da smo i ove godine bili domaćini, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Kroz druženje mladih dodatno se učvršćuju veze Trstenika, Čelinca i Lopara uz realno očekivanje da će ovakvi susreti postati tradicija i u narednom periodu.

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