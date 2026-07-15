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Radovi na obnovi "Tri česme" su počeli, a radi se prema projektu koji je dobio saglasnost od Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Valjevu. Najpre će biti rekonstruisane same "Tri česme" u prvoj fazi, a potom uređen i prostor oko nje kako bi jedan od simbola "Kraljevske banje" dobio ne samo lepši izgled, već i odgovarajuće okruženje.

Radove vredne 610.000 dinara finansiraće Grad Loznica,a rok za završetak prve faze je 60 dana, potvrđeno je iz gradske uprave.

Na ovu obnovu čekalo se godinama, a u međuvremenu su ''Tri česme'' popustile pod zubom vremena i dospele u veoma loše stanje. Sada su počeli radovi, očišćeno je i do sada zatravljeno desno prilazno stepenište pa će ponovo sa dve strane šetači moći da dođu do ovog mesta. Česmu je 1911. godina sagradila princeza Jelena, ćerka kralja Petra Prvog Karađorđevića, na mestu gde je izvirala planinska voda.

1/4 Vidi galeriju Počela obnova "Tri česme" u Banji Koviljači Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Kada je zvanično objavljena njena veridba ona se ocem kraljem Petrom Prvim Karađorđevićem nalazila u Banji, a tim povodom su joj meštani priredili svečani program. To joj se toliko dopalo pa je u znak zahvalnosti njima dala kladenac knjeginice Jelene koji je posle Drugog svetskog rata preimenovan u "Tri česme".

Za ovu česmu vezuje se priča da je voda sa leve strane dobra za one koji imaju problema sa zdravljem, kod nesrećnih ljubavi je pomagala voda sa srednjeg izvora, dok je desna je bila za one koji su verovali da nemaju dovoljno sreće. U planu je da na nju bude dovedena gradska voda pošto je na ''Tri česme'' voda često neispravna i nije za upotrebu.

Banja Koviljača ima još nekoliko česama, u parku i oko njega, koje godinama čekaju na obnovu. Meštani se nadaju da će posle obnove ''Tri česme'' na red doći i ostale po kojima je ovo mesto takođe bilo poznato jer je sa tih česama tekla sumporovita, gvožđevita i bakrovita voda sa određenim lekovitim svojstvima.