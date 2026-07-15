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Da romantika nije mrtva i da pravi vitezovi i dalje postoje, dokaz je neverovatna scena koja se danas odigrala u novosadskom naselju Liman 1! Dok su stanari okolnih zgrada mirno provodili popodne, jedan momak je odlučio da tradiciju i narodnu izreku o "princu na belom konju" bukvalno sprovede u delo.

On je, naime, ujahao u kvart na prelepom konju, držeći u ruci verenički prsten, sa jasnom namerom – da zaprosi svoju devojku naočigled cele četvrti!

Prolaznici su ostali u potpunom šoku, a mnogi su odmah izvadili telefone kako bi zabeležili ovaj filmski trenutak.

Da prosidba bude zanimljivija, princ je došao ispod prozora svoje izabranice i pitao ono najvažnije pitanje — a onda dobio i odgovor koji je čekao — DA!

Komentari oduševljenja na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu, a jedna objava iz Novog Sada posebno je privukla pažnju javnosti:

- Još se nije desilo da na Limanu 1 momak konjem dođe da prosi devojku!! Živela ljubav i srećna veridba - navodi se u opisu videa Instagram stranice "serbialive_vesti".

Iako su Novosađani navikli na razne kreativne prosidbe, stariji stanari Limana potvrđuju da se ovako nešto u njihovom kraju nikada ranije nije dogodilo.