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Osim prirodnih lepota opština Kladovo prepoznata je i po sjajnim manifestacijama koje iz godine u godinu privlače sve više posetilaca. Sada je sve spremno za početak jubilarnog, 20. Etno festivala, jedne od najznačajnijih letnjih manifestacija u istočnoj Srbiji. Od 16. do 19. jula ovaj grad na obali Dunava će biti domaćin brojnim folklornim ansamblima, čuvarima tradicije i hiljadama posetilaca, dok će večernji sati biti rezervisani za nastupe nekih od najpoznatijih muzičkih imena sa domaće scene.

Publiku očekuju koncerti legendarne grupe Crvena jabuka, jednog od najtraženijih pevača narodne muzike Peđe Jovanovića i Milana Mitrovića, uz bogat prateći program, nastupe kulturno-umetničkih društava, izložbe i promociju tradicionalnog stvaralaštva.

Foto: RINA

Predsednik opštine Kladovo Goran Matović istakao je da je da će program Etno festivala ove godine zadovoljiti različita interesovanja posetilaca.

- Turistička organizacija opštine Kladovo pripremila je bogat i sadržajan program, prilagođen različitim uzrastima i ukusima. Verujem da će naši sugrađani, ali i brojni gosti iz Srbije i inostranstva, uživati u festivalskim sadržajima i da će jubilarni Etno festival još jednom potvrditi zašto je Kladovo prepoznatljivo kao dobar domaćin i grad koji neguje tradiciju - rekao je Matović.

Foto: RINA

Da Kladovo u festivalske dane zablista punim sjajem pobrinuli su se i radnici JP "Komunalac", koji su završili sve pripreme na uređenju javnih površina.

- Radnici JP 'Komunalac' učinili su sve da Kladovo u izuzetno lepom, čistom i urednom izdanju dočeka goste Festivala. Kao i svake godine, odmah po završetku svakog koncerta naše ekipe će urediti prostor u centru grada, kako bi već narednog jutra sve bilo čisto i uredno za građane, goste i nastavak festivalskog programa - kažu nadležni u JP Komunalac Kladovo.

Jubilarni Etno festival i ove godine potvrđuje status jedne od najposećenijih manifestacija u istočnoj Srbiji. Tokom četiri festivalska dana Kladovo će biti mesto susreta tradicije, muzike, igre i dobrog raspoloženja, uz očekivanje da će, kao i prethodnih godina, Dunavsko šetalište i centar grada biti ispunjeni posetiocima do poslednjeg mesta.