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Stručni tim lozničkog Zdravstvenog centra (ZC) Loznica pojačan je sa pet novih specijalista, saopšteno je iz ove ustanove, uz isticanje da ona nastavlja da jača svoje stručne kapacitete i unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite.

Pet lekara uspešno je završilo specijalističko usavršavanje i steklo zvanje specijaliste u svojim oblastima. To su dr Ana Ilić, specijalista radiologije, dr Marijana Jerinić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, dr Dragana Stefanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dr Jelena Mićić, specijalista opšte medicine, i dr Slobodan Trifunović, specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom.

Iz ZC ističu da ovaj značajan uspeh predstavlja rezultat godina predanog rada, učenja i profesionalnog usavršavanja, ali i potvrdu opredeljenja ustanove da neprestano ulaže u razvoj svojih kadrova.

- Novi specijalisti svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću dodatno će osnažiti timove naše ustanove, doprinoseći savremenijoj, dostupnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti za sve građane – navode iz ZC.

Podsetimo, u martu je ZC postao bogatiji za devet specijalizanata iz više ključnih oblasti - po dva iz pedijatrije i ginekologije i akušerstva, dok su ostali iz oblasti infektologije, interne medicine, opšte hirurgije, radiologije i urgentne medicine.

Foto: T. Ilić

To nije bilo sve, jer je tokom aprila još troje mladih lekara uspešno završilo specijalizacije. Dr Bojana Ristanović postala je specijalista interne medicine, dr Jasmina Gligorić specijalista urologije, dok je dr Stefan Simić završio specijalizaciju iz oblasti oftalmologije i oftalmohirurgije.

Tako je od početka godine loznički ZC postao bogatiji za sedamnaest mladih specijalista, što će omogućiti bržu, efikasniju i kvalitetniju dijagnostiku i lečenje pacijenata.

Iz ZC naglašavaju da će ulaganje u kadar i dalje biti jedan od njihovih prioriteta, što je ovogodišnja praksa i potvrdila.

Inače, ZC Loznica, osim grada Loznice, pokriva i susedne opštine Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju. U ovu ustanovu dolaze i pacijenti iz Šapca, a zbog blizine Republike Srpske i sa druge strane Drine.