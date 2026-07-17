- Voda spada u petu klasu zbog više parametara, ali ono što je najbitnije kada je u pitanju uticaj na zdravlje ljudi jeste činjenica da je pH-vrednost vode, pogotovo leti, devet ili čak više od devet. To je vrednost koja već može da iritira kožu, oči i sluzokožu, a sa druge strane, tu je još nešto što može imati ozbiljan zdravstveni efekat, a to je veliki broj fitoplanktona koji su vidljivi i golim okom, i zbog toga je voda zelene boje. U njima je visok udeo cijanofita, odnosno modrozelenih algi. Oni proizvode hlorofil A, koji je zelen, i koji mi pronalazimo u laboratorijskim analizama u prekomernoj koncentraciji. Naročito u periodu avgust-septembar, tada se oni prenamnožavaju, i tada dolazi do stvaranja one skrame odozgo, što je vidljivo na obalama. Te zelene skrame, to su zapravo izumrle modrozelene alge - napominje dr Karolina Berenji, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Subotica.