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Kupanje u Palićkom jezeru i dalje se ne preporučuje, jer voda pripada petoj klasi i može da predstavlja rizik po zdravlje ljudi.

Iako postoje pojedinci koji uprkos tome vole da se rashlade u jezeru, stručnjaci ističu da to mogu činiti samo na sopstvenu odgovornost, s obzirom na činjenicu da voda spada u petu klasu prema pravilniku koji reguliše kvalitet površinskih voda.

- Voda spada u petu klasu zbog više parametara, ali ono što je najbitnije kada je u pitanju uticaj na zdravlje ljudi jeste činjenica da je pH-vrednost vode, pogotovo leti, devet ili čak više od devet. To je vrednost koja već može da iritira kožu, oči i sluzokožu, a sa druge strane, tu je još nešto što može imati ozbiljan zdravstveni efekat, a to je veliki broj fitoplanktona koji su vidljivi i golim okom, i zbog toga je voda zelene boje. U njima je visok udeo cijanofita, odnosno modrozelenih algi. Oni proizvode hlorofil A, koji je zelen, i koji mi pronalazimo u laboratorijskim analizama u prekomernoj koncentraciji. Naročito u periodu avgust-septembar, tada se oni prenamnožavaju, i tada dolazi do stvaranja one skrame odozgo, što je vidljivo na obalama. Te zelene skrame, to su zapravo izumrle modrozelene alge - napominje dr Karolina Berenji, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Subotica.

Kurir.rs/RTV Subotica

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