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Manastir Svetih carstvenih mučenika Romanovih, jedinstvena pravoslavna svetinja posvećena poslednjoj ruskoj carskoj porodici, danas će svečano proslaviti svoju hramovnu slavu.

- Sveta arhijerejska liturgija biće služena sa početkom u 9.00 časova, a očekuje se dolazak velikog broja vernika iz Podrinja i drugih krajeva Srbije. Nakon bogosluženja biće upriličeno osvećenje slavskih darova i trpeze ljubavi, a slavlje će biti nastavljeno uz kulturno-umetnički program, koji je pripremljen povodom manastirske slave, saopšteno je iz kabineta predsednika opštine Bajina Bašta.

Manastir Strmovo smešten je u zaseoku Jasika, u Mesnoj zajednici Bačevci, na teritoriji opštine Bajina Bašta i svedoči o stradanju Svetih carskih mučenika Romanovih.

Pripada Eparhiji Šabačkoj Srpske pravoslavne crkve i po svojoj posvećenosti i značaju, jedinstven je u Srbiji.

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Foto: Printksrin

Bratstvo manastira poziva sve vernike i ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju proslavu hramovne slave i zajednički uznesu molitve u slavu Svetih carskih mučenika Romanovih.

Kurir.rs/RINA

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