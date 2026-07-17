- Sveta arhijerejska liturgija biće služena sa početkom u 9.00 časova, a očekuje se dolazak velikog broja vernika iz Podrinja i drugih krajeva Srbije. Nakon bogosluženja biće upriličeno osvećenje slavskih darova i trpeze ljubavi, a slavlje će biti nastavljeno uz kulturno-umetnički program, koji je pripremljen povodom manastirske slave, saopšteno je iz kabineta predsednika opštine Bajina Bašta.