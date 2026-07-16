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Grad Užice i Ustanova Dečije odmaralište „Zlatibor“ i ove godine organizuju besplatno letovanje za decu iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Tokom leta u Bečićima će boraviti ukupno 90 dece, raspoređene u tri grupe, a prva grupa otputovala je jutros.

Ovaj program, koji Grad Užice uspešno realizuje dugi niz godina, po rečima Slobodana Grbića člana Gradskog veća, ima za cilj da deci omogući bezbrižan letnji odmor, druženje i nezaboravne uspomene.

- I ove godine Grad Užice šalje određeni broj dece na letovanje u Bečiće. Ukupno će ove godine besplatno letovati 90 mališana, raspoređenih u tri grupe. Prva grupa otputovala je jutros, a naredna kreće za sedam dana. Nadamo se da će ih vreme poslužiti i da će se sa letovanja vratiti sa lepim iskustvima i uspomenama – rekao je većnik Grbić.

Sa decom će tokom boravka biti vaspitači, dok su u odmaralištu obezbeđeni smeštaj, ishrana i plažni mobilijar, kako bi mališani imali bezbedan i prijatan odmor.

Na besplatno letovanje upućena su deca različitog uzrasta, učenici osnovnih i srednjih škola, a izbor je izvršen na osnovu predloga obrazovnih ustanova.