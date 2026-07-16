Slušaj vest

Nove vrućine ponovo su dovele do pojačane potrošnje vode pa su se iz lozničkog JP Vodovod i kanalizacija preko društvenih mreža oglasili novim apelom potrošačima da vodu za piće troše namenski.

Kako navode, koristimo vodu odgovorno danas, da bi smo je imali i sutra.

Iz preduzeća ističu da je usled visokih temperatura značajno povećana potrošnja vode, pa mole građane da vodu iz gradskog vodovoda koristite isključivo za osnovne životne potrebe, piće, pripremu hrane, ličnu higijenu i druge neophodne potrebe domaćinstva.

- Svesni smo da svako želi da uredi svoje dvorište, održava zelene površine, ili osveži prostor oko svog doma. Ipak, u ovom periodu neophodno je da svi pokažemo odgovornost i solidarnost kako bismo obezbedili dovoljne količine vode za sve korisnike. Molimo vas da izbegavate zalivanje fudbalskih terena, travnjaka i zelenih površina, hlađenje betonskih površina, staza i platoa, pranje vozila, punjenje bazena, kao i sve druge oblike neracionalne potrošnje pijaće vode – apeluju na potrošače iz vodovoda.

Foto: T.Ilić

Ističu da neracionalna potrošnja može dovesti do pada pritiska i prekida u vodosnabdevanju, posebno u višim delovima grada, čime bi se ugrozilo redovno snabdevanje građana. Naglašavaju da je "voda zajednički resurs i da "samo odgovornim ponašanjem možemo obezbediti stabilno vodosnabdevanje tokom letnjeg perioda, uz zahvalnost građanima na razumevanju, saradnji i odgovornosti.

Iz preduzeća je jutros potvrđeno da su potrošači u pojedinim lozničkim naseljima, posebno oni u višim zonama imali juče problema, ali da je vodosnabdevanje normalizovano, samo što im je slabiji pritisak u mreži. Morali su da koriguju pritisak, kako ne bi doveli u problem snabdevanje objekte prvog prioriteta.

U Vodovodu nastoje da tokom noći što više napune svih petnaest bunara, ali je problem, pored visokih temperatura, povećane i neracionalne potrošnje to što je Drina već desetak dana na biološkom minimumu, a izvorišta crpe vodu iz njenog aluviona. Trenutno u mrežu šalju 290 litara u sekundi, a očekuju da najavljena kiša koliko-toliko popravi situaciju.

Najavljena je i kontrola potrošnje na terenu, pogotovo fudbalskih terena gde kada krene zalivanje "nemaju mere", poručuju iz preduzeća koje se svakoga leta suočava sa istim problemima i šalje slične apele.