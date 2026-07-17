VOJSKA NA TERENU! Pripadnici Treće brigade uređuju manastirsku portu, rekonstruišu put i formiraju protivpožarni pojas kod Bele Palanke
Pripadnici Vojske Srbije angažovani su na uređenju porte manastira Uspenja Presvete Bogorodice i putnog pravca u ataru sela Veta, u opštini Bela Palanka, saopštila je Vojska Srbije.
Radove izvodi inžinjerijska radna grupa 310. inžinjerijskog bataljona Treće brigade kopnene vojske, u okviru redovne obuke, na molbu lokalne samouprave i Eparhije niške.
Uz upotrebu inžinjerijske mehanizacije, uklanja se rastinje, proširuju odvodni kanali, izrađuju kaskade i platoi, formira protivpožarni pojas i rekonstruiše seoski put.
Radovi su počeli krajem juna ove godine.
Vojska Srbije i opština Bela Palanka do sada su realizovale više zajedničkih projekata usmerenih na poboljšanje uslova života meštana.
Tokom ovog angažovanja pripadnici Vojske Srbije naišli su na podršku lokalnog stanovništva.
Ovakvim aktivnostima Vojska Srbije unapređuje obučenost svojih jedinica i pruža podršku lokalnim zajednicama.
Kurir.rs