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Snažna letnja oluja zahvatila je okolinu Prijepolja nešto posle 14 časova. Najviše su pogođena naselja Kolovrat, Ratajska i Ravne, gde se za kratko vreme sručila velika količina kiše, dok je u pojedinim delovima padao i sitan grad.

Tokom nevremena snažni gromovi odjekivali su Prijepoljem, a munje su parale nebo iznad ovog kraja. Intenzivne padavine za svega nekoliko minuta stvorile su velike količine vode na saobraćajnicama i u nižim delovima terena, kaže za RINU jedan od meštana.

Za sada nema zvaničnih informacija da li je grad pričinio štetu na poljoprivrednim usevima, voćnjacima ili stambenim objektima, niti da li je bilo intervencija nadležnih službi.

Meteorolozi i nadležne službe upozoravaju građane na oprez, jer su i u nastavku dana moguće nove padavine i lokalne vremenske nepogode.

Vreme danas u Srbiji

Kako najavljuje RHMZ, danas u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu, zapadu i jugozapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom. Vetar uglavnom slab, promenlјiv. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepeni Celzijusa.

Upaljeni žuti i narandžasti meteo alarm

RHMZ je za danas i sutra upalio žuti meteo alarm u čitavoj Srbiji, dok će u petak, 17. jula na snazi biti narandžasto upozorenje i to isključivo zbog ekstremno visokih temperatura.

Danas, žuti meteo alarm na snazi je zbog dve opasne pojave zbog kojih je RHMZ upozorio, a to su:

- Rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intenzivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini", navodi se u upozorenju.