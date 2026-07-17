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Prethodnih dana Srbiju je obišla vest da je bista kneza Alekse Popovića postavljena ispred Starog hana u Kosjeriću okrenuta naopačke, odnosno leđima ka ulici, zatim da postament nije fiksiran i da se lako okreće sa jedne na drugu stranu. Predsednica Skupštine opštine Kosjerić, Tatjana Koković, istakla je da vezano za ovaj slučaj Opštinska uprava nije dobila nikakvu pisanu prijavu.

Foto: RINA

- Kao i u svakom drugom mestu, tako i u Kosjeriću postoje ljudi koji čine vandalske postupke. Često se dešava da okreću saobraćajne znakove, a sada smo, nažalost, došli i do spomenika kulture. Za mene je bilo veliko iznenađenje kada sam videla snimak ljudi koji okreću bistu, pokazujući da ona nije učvršćena i da može da se pomera. Kako je došlo do toga, u ovom trenutku ne mogu jasno da kažem. Nadležne službe utvrdiće da li je uzrok zub vremena ili su vandali, njenim okretanjem, doveli do toga da sada može stalno da se pomera. To zaista ne mogu da tvrdim, izjavila je za RINU Koković.

Foto: RINA

Ona dodaje da Opština Kosjerić ima svoju komisiju za spomenike, koja će se baviti ovim konkretnim slučajem.

- U narednom periodu pristupiće se sanaciji, kako bi bista bila fiksirana i vraćena u prvobitno stanje. Sve potrebne mere već smo preduzeli i to će biti urađeno u narednom periodu, jer je jasno da oštećenje mora da se sanira. Ono što me je iznenadilo jeste da se naši sugrađani bave okretanjem spomenika i da kulturno-istorijske spomenike koriste u dnevno-političke svrhe, čime degradiraju naš grad. Još više me je porazilo kada sam na snimku videla gospođu koja radi u Turističkoj organizaciji opštine Kosjerić. Ona je svojevremeno, kada je bista naručena i postavljena, bila direktorka te ustanove. To što sada na ovakav način, pod znacima navoda, promoviše turizam u Kosjeriću, smatram zaista poražavajućim, ističe Koković.

Foto: RINA

Bista kneza Alekse Popovića je u Kosjeriću postavljena 2016. godine, a nakon toga nije rađena nikakva rekosntrukcija što će sada po svemu sudeći biti odrađeno.

Inače, knez Aleksa L. Popović bio јe i voјvoda iz Prvog srpskog ustanka, komandant Užičke nahiјe i potpisnik akta o obrazovanju Praviteljstvuјuščeg sovјeta serbskog.

Foto: RINA

Kad јe Prvi srpski ustanak propao 1813, ostao јe u kosјerićkom kraјu i obavljao određene admistrativne i političke dužnosti, dok ga 1815. Turci nisu zaјedno sa voјvodom Mihailom Radovićem, knezom Vasiliјem i trgovcem Radovanom Maslaćem zatvorili u u užički grad, a zatim pogubili.