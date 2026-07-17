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Novo okupljanje bajkera i ljubitelja dobre svirke na novom "Motočašću" u Loznici, počinje od danas (petak) na platou kod železničke stanice. Bajkerski skup okupiće, kako se očekuje, veliki broj učesnika iz raznih krajeva Srbije, regiona i evropskih zemalja, a domaćin skupa, loznički Moto-klub "Blek dragons" postarao se da kao i prethodnih godina sve bude na vrhunskom nivou.

Predsednika kluba Siniša Marković kaže da je interesovanje izuzetno i očekuje se možda i rekordna poseta. Ovo je jubilarno okupljanje, jer "Motočašće", računajući skupove koje je u Banji Koviljači najpre organizovao MK "Titans", a onda preuzeo "Blek Dragons", traje 20 godina, kako kažu - jedna tradicija, dva imena, dvadeset godina.

Foto: Kurir/T.I.

Druženje počinje danas u 18 časova, prvo veče najpre će zasvirati grupa "Far", a potom na binu izlazi bend "Riff", a od deset sati nastupaju "Ledne oči".

Subota je najbogatija dešavanjima, najpre od 18 časova počinje veliki bajkerski defile gradskim ulicama, pa sat kasnije slede bajkerske igre i nova muzička zabava. Za dobro raspoloženje postaraće se prvo od devet uveče "Beštije" - poznate po izvođenju pesama "Plavog orkestra", a sat pre ponoći zasviraće "Belo kopče tribute to Bijelo Dugme", makedonska verzija Dugmića koja će podsetiti na najveće hitove legendarnog benda.

Razlaz ljubitelja grmljavine na točkovima je u nedelju kada će odjezditi iz Loznice.

Foto: Kurir/T.I.

Na ''Motočašću'' su minulih godina svirali ''Kerber'', ''YU grupa'', ''Divlje jagode'', Alen Islamović, a lani ''Rok ko fol'' i S.A.R.S. tako da se i ovoga jula nastavljaju dobre svirke.