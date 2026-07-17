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Sabor Kola srpskih sestara tradicionalno je obišao Kosovo i Metohiju i poklonio se svetinjama. Članice Sabora susrele su se sa sestrama na KiM, sestrinstvom tamošnjih manastira koje su posetile, i porodicama koje su obišle i pomogle.

"Posebna je radost", kako su zapisale što su dobile još jedno kolo, novoosnovano u Osojanu, koje će, veruju, pristupiti Saboru.

Dočekane uz blagoslov duhovnika, divnom besedom.

Sabor Kola srpskih sestara čine Kola iz Srbije sa Kosovom i Metohijom, regiona i dijaspore.

Humanitarke su na putu dobročinstva prikupile pomoć u iznosu od oko12.000 evra i oko hiljadu dolara i darivale manastirima na KiM, Narodnoj kuhinji i porodicama na Kosovu i Metohiji.

Foto: Sabor Kola srpskih sestara

“Drage sestre Sabora, nadam se da ste se odmorile kao i da su se slegli utisci sa naše ovogodišnje posete Kosovu i Metohiji. Verujem takodje da smo sve mi ponele puno lepih emocija iz susreta sa sestrama na Kosovu, sestrinstvu manastira koje smo posetile i porodica koje smo posetile i pomogle. Posebna je radost što smo dobile još jedno kolo, novoosnovano u Osojanu, koje će, verujem, pristupiti Saboru u Čačku, uz blagoslov svog duhovnika, koji nas je dočekao divnom besedom. Vredi istaći da je veliki broj kola iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, kao i tri kola iz dijaspore, učestvovao u prikupljanju pomoći, shodno svojim mogućnostima, a svaka je pomoć dragocena”, istakla je predsedavajuća Sabora Kola srpskih sestara Jasmina Živković.

Foto: Sabor Kola srpskih sestara

Ona se zahvalila članicama Sabora rečima:

“Drage sestre, hvala vam na poverenju, ljubavi i sestrinstvu, te smo na način dostojan imena kola, završile uspešno i ovu aktivnost. Uz rođendansku radost naše sestre Mire, sekretara Sabora, kojim povodom smo se i malo družile. Na mnogaja ljeta, da nam Gospod podari snagu da očuvamo i proširimo našu sabornost!".

Predsedavajuća Sabora Kola srpskih sestara je nakon zajedničke plemenite misije poručila: