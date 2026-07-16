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Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u petak, 17. jula od 11 do 13 časova bez struje biti stanovnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Hisarski put od broja 2 do broja 24 (parna strana) i Kosmajska od broja 16 do broja 61.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

Kurir.rs/Jugmedia

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