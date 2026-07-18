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Stanovnici fruškogorskih sela uskoro bi mogli da odahnu. Završavaju se radovi na novoj vodovodnoj mreži na relaciji Sremska Mitrovica – Milekić salaš, koja će obezbediti stabilnije snabdevanje vodom za više naselja na obroncima Fruške gore, posebno tokom leta, kada je potrošnja najveća.

Ekipa JKP "Vodovod" privodi kraju poslednje radove. U toku je montaža zaštitnih ograda i dodatne pumpe, završavaju se elektroinstalacije, a istovremeno se ispira oko 2,3 kilometra novoizgrađene vodovodne mreže. Posle toga sledi probni rad sistema, nakon čega će vodovod biti spreman za puštanje u funkciju.

Leti voda postaje najtraženiji resurs

Ova investicija nije slučajna. Poslednjih godina Fruška gora privlači sve veći broj stanovnika vikend-naselja, turista i izletnika, zbog čega tokom letnjih meseci naglo raste potrošnja vode. Upravo zbog većeg opterećenja sistema javila se potreba za dodatnim kapacitetima i sigurnijim načinom snabdevanja.

Nova mreža doneće sigurnije vodosnabdevanje za Velike Radince, Bešenovo, Šuljam i deo Bešenovačkog Prnjavora, odnosno za oko 2.400 stanovnika ovog područja.

Najvažnije – voda će stizati i ako dođe do kvara

Jedna od najvećih prednosti projekta jeste to što postojeći vodovod neće biti ugašen, već će ostati u funkciji kao rezervni pravac.

To znači da će u slučaju havarije ili kvara voda moći da se preusmeri drugim cevovodom, čime će se izbeći veći prekidi u snabdevanju. Upravo ovakav sistem značajno povećava bezbednost celokupne mreže i smanjuje mogućnost da veliki broj domaćinstava ostane bez vode.

Investicija vredna oko 60 miliona dinara

Reč je o projektu vrednom oko 60 miliona dinara, koji zajednički finansiraju država, Ministarstvo za javna ulaganja i Grad Sremska Mitrovica. Pored novog cevovoda, gradi se i buster-stanica sa pumpama koje će obezbediti dovoljan pritisak vode prema fruškogorskim naseljima.

Ukoliko probni rad protekne bez problema, meštani će već uskoro dobiti pouzdaniji sistem vodosnabdevanja, što bi trebalo da bude posebno značajno u periodima velikih vrućina, kada je potrošnja vode najveća.