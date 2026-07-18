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Stalna postavka Muzeja Vojvodine u Novom Sadu “Vojvodina od paleolita do kraja 19. veka” zatvorena je za posetioce.

Postavka se zatvara zbog pripremnih radova koji počinju u susret rekonstrukciji centralne zgrade Muzeja u Dunavskoj 35.

Muzej Vojvodine nastavlja da radi za publiku kroz organizaciju tematskih izložbi, edukativnih programa, predavanja, koncerata... Takođe sa radom nastavlja i stalna postavka Vojvodina u Prvom i Drugom svetskom ratu u objektu u Dunavskoj 37.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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