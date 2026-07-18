Postavka "Vojvodina od paleolita do kraja 19. veka" neće biti dostupna posetiocima, dok Muzej nastavlja rad kroz izložbe i programe.
Srbija
ZATVARA SE JEDNA OD NAJVAŽNIJIH POSTAVKI U NOVOM SADU: Muzej Vojvodine kreće u pripreme za veliku rekonstrukciju
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Stalna postavka Muzeja Vojvodine u Novom Sadu “Vojvodina od paleolita do kraja 19. veka” zatvorena je za posetioce.
Postavka se zatvara zbog pripremnih radova koji počinju u susret rekonstrukciji centralne zgrade Muzeja u Dunavskoj 35.
Muzej Vojvodine nastavlja da radi za publiku kroz organizaciju tematskih izložbi, edukativnih programa, predavanja, koncerata... Takođe sa radom nastavlja i stalna postavka Vojvodina u Prvom i Drugom svetskom ratu u objektu u Dunavskoj 37.
Kurir.rs/Dnevnik.rs
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