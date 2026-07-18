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Narodno pozorište u Nišu priprema se za obeležavanje velikog jubileja – 140 godina postojanja, tokom kojih je postalo jedno od najvažnijih mesta kulturnog i umetničkog života grada.

Direktorka pozorišta Snežana Radović rekla je da će već nova sezona predstavljati svojevrsnu najavu jubilarne godine, tokom koje će se ustanova podsetiti bogate istorije i ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag na niškoj pozorišnoj sceni.

- Naredna godina je godina jubileja, a već ovom sezonom ulazimo u njegovu najavu. Imamo priliku da se podsetimo čitave istorije duge 140 godina, da se vratimo u prošlost i setimo ljudi koji su ostavili veliki trag u ovom pozorištu - rekla je Radović.

Kako je istakla, razvoj Narodnog pozorišta ne može se odvojiti od energije, hrabrosti i stvaralaštva brojnih glumaca, reditelja i pozorišnih radnika koji su tokom decenija gradili identitet ustanove.

Prema njenim rečima, pozorište nije samo mesto u kojem se izvode predstave, već i jedno od glavnih obeležja grada, dok repertoar govori o društvu, vremenu i ljudima koji u tom gradu žive.

Foto: Kurir

Radović je naglasila da su pozorišni umetnici deo kulturnog, ali i nacionalnog identiteta, zbog čega je čuvanje tradicije Narodnog pozorišta važno za čitav Niš.

- Kada dođete u neki grad, uglavnom znate gde je pozorište. Ono je na neki način lice tog grada, kao što je i repertoar lice grada i ljudi koji u njemu žive - navela je Radović.

Jubilarna sezona trebalo bi da spoji prošlost, sadašnjost i budućnost niškog teatra. Pored podsećanja na značajne umetnike i događaje iz istorije pozorišta, publiku očekuju novi projekti, gostovanja, festival "Teatar na raskršću“ i pripreme za rekonstrukciju zgrade.

Detaljan program obeležavanja 140 godina Narodnog pozorišta u Nišu biće naknadno predstavljen javnosti.