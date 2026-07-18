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U opštini Čajetina u toku su radovi na rekonstrukciji kružnog toka u kojoj prethodi izgradnja gasovoda u na potezu od klanice do kružnog toka.

Kružni tok će se nalaziti na raskrsnici ulica Kralja Aleksandra, Serdara Mićića i Ljubiše Mićića Ždila, čime će postojeća četvorokraka raskrsnica biti rekonstruisana radi povećanja bezbednosti i boljeg protoka saobraćaja.

- Kružna raskrsnica imaće prečnik od 26 metara, a u okviru projekta biće rekonstruisani i prilazni krakovi ulica u dužini većoj od 300 metara. Posebna pažnja posvećena je očuvanju postojećih pešačkih tokova, dok je predviđeno i uređenje prostora oko raskrsnice - saopšteno je iz opštine Čajetina.

Projektom je planirano zadržavanje jednog autobuskog stajališta na postojećoj lokaciji, dok će drugo biti izmešteno iza kružnog toka, kod zgrade Opštine Čajetina.

Predviđeno je i formiranje sedam novih parking mesta i rekonstrukcija platoa od ulaza u Poštansku štedionicu do raskrsnice sa Ulicom Veljka Stamatovića. Odvodnjavanje saobraćajnice biće rešeno priključenjem na postojeći sistem kišne kanalizacije, a projektom je obezbeđen prolaz i za teretna vozila većih dimenzija, saopšteno je.

Idejno rešenje izrađeno je u junu 2026. godine. Novi kružni tok trebalo bi da doprinese većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i modernizaciji saobraćajne infrastrukture u centru Čajetine.