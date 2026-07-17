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LOZNICA - Lozničani spas od letnje žege uveliko nalaze na dečjem i olimpijskom bazenu o kojima se stara Ustanova za fizičku kulturu ''Lagator''. Za prvih mesec dana, od početka sezone 16. juna, prodato je oko 14.200 ulaznica, s tim što je kupača bilo više jer je za decu do sedam godina ulaz besplatan, a ima i posetilaca sa sezonskim kartama.

Prema rečima upravnika Stefana Mitrića, da nije bilo kišnih dana poseta bi bila još veća, ali očekuje da će se leto stabilizovati i do kraja sezone, 31. avgusta, doneti što više sunčanih dana. U toku je obuka druge grupe neplivača i stilova plivanja, prva je završena u junu, a ove godine ukupno učestvuje 200 mališana. U obe grupe je po 60 neplivača i 40 plivača na stilovima, koji imaju po deset časova, a osim spasilaca veštinama i tehnikama plivanja obučava ih i nekadašnji reprezentativac, vaterpolista Nikola Rađen.

Foto: T.Ilić

- Sezona protiče dobro, drago nam je što će i ovoga leta više od stotinu dečaka i devojčica savladati osnove plivanja. Interesovanje je slično svakoga leta, a od otvaranja našeg kupališta, zahvaljujući organizovanoj besplatnoj obuci neplivača, do sada je na ''Lagatoru'' proplivalo između četiri i po do pet hiljada mališana. Devet licenciranih spasilaca brine o bezbednosti posetilaca, stalno dežura medicinsko osoblje, a Zavod za javno zdravlje iz Šapca redovno kontroliše kvalitet vode i, kao i uvek do sada, sve je u redu. Nadamo se da će u narednih mesec i nešto više dana leto biti stabilnije, a naši bazeni još puniji kupača – kaže Mitrić.

Foto: T.Ilić