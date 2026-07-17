PRODATO VIŠE OD 14.000 ULAZNICA Veliko interesovanje za bazene, sezona bazena u Loznici obećava (FOTO)
LOZNICA - Lozničani spas od letnje žege uveliko nalaze na dečjem i olimpijskom bazenu o kojima se stara Ustanova za fizičku kulturu ''Lagator''. Za prvih mesec dana, od početka sezone 16. juna, prodato je oko 14.200 ulaznica, s tim što je kupača bilo više jer je za decu do sedam godina ulaz besplatan, a ima i posetilaca sa sezonskim kartama.
Prema rečima upravnika Stefana Mitrića, da nije bilo kišnih dana poseta bi bila još veća, ali očekuje da će se leto stabilizovati i do kraja sezone, 31. avgusta, doneti što više sunčanih dana. U toku je obuka druge grupe neplivača i stilova plivanja, prva je završena u junu, a ove godine ukupno učestvuje 200 mališana. U obe grupe je po 60 neplivača i 40 plivača na stilovima, koji imaju po deset časova, a osim spasilaca veštinama i tehnikama plivanja obučava ih i nekadašnji reprezentativac, vaterpolista Nikola Rađen.
- Sezona protiče dobro, drago nam je što će i ovoga leta više od stotinu dečaka i devojčica savladati osnove plivanja. Interesovanje je slično svakoga leta, a od otvaranja našeg kupališta, zahvaljujući organizovanoj besplatnoj obuci neplivača, do sada je na ''Lagatoru'' proplivalo između četiri i po do pet hiljada mališana. Devet licenciranih spasilaca brine o bezbednosti posetilaca, stalno dežura medicinsko osoblje, a Zavod za javno zdravlje iz Šapca redovno kontroliše kvalitet vode i, kao i uvek do sada, sve je u redu. Nadamo se da će u narednih mesec i nešto više dana leto biti stabilnije, a naši bazeni još puniji kupača – kaže Mitrić.
Podsetimo, dnevna ulaznica je 250 dinara, toliko košta i iznajmljivanje ležaljke, kao i sat vremena igranja stonog tenisa. Sezonske karte su za đake i studente 4.000, a odrasle 5.000 dinara. Kupalište radi svakodnevno od 8 do 20 časova. Hoće li biti nadmašen rekord iz 2022. kada je na Lagatoru bilo oko 44 hiljade kupača, najviše zavisi od vremenskih (ne)prilika, kažu na kupalištu gde su ponovo učinili sve da posetici imaju optimalne uslove za odmor, zabavu i spas od vrućine.