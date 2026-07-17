PARK BEZ GLAVNE KAPIJE Banja Koviljača dočekuje prizor kakav nije viđen gotovo devet decenija (FOTO)
BANJA KOVILJAČA – Posetioce parka Banje Koviljače dočekuje prizor kakav nije viđen gotovo devet decenija. Na glavnom parkovskom ulazu više ih ne dočekuje velika glavna kapija koja je krasila taj prostor još od pre Drugog svetskog rata.
Park ima ukupno četiri kapije, dve na ulazu u parkovski deo gde je čuveni Kur-salon obnovljene su prošle godine, a kada je na red došla glavna ispostavilo se da je nestabilna, odnosno da ne može da se rekonstruiše, već mora da se ukloni i uradi nova. Uklanjanje je počelo prošlog petka i brzo je završeno, pa je sada ulaz u park bez svog višedecenijskog ukrasa. Sklanjanjem kapije završena je prva faza radova, a prolaz je ostao otvoren dok ne počnu radovi na postavljanju nove koja će biti na istom mestu. Taj posao predviđene je za oktobar kada ne budu vladale visoke spoljne temperature. Struka je rekla da kada se kapija postavi optimalna temperatura za fugovanje kamena ne sme da bude viša od 25 stepeni, pa je zato napravljen razmak između dve faze radova. Vrednost investicije je 5,2 miliona dinara, od Ministarstva turizma dobijena su skoro dva miliona, dok ostatak finansira Grad Loznica.
Parkovske kapije izgrađene su od sige, specijalne vrste kamena koji se mogao naći pod Gučevom, neposredno pred Drugi svetski rat, prema projektu iz 1938. godine. Inače, ''kostur'' uklonjene kapije, kako je otkriveno prilikom demontaže, činile su šine iz uskog koloseka koji je svojevremeno prolazio kroz Banju Koviljaču.