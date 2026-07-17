Park ima ukupno četiri kapije, dve na ulazu u parkovski deo gde je čuveni Kur-salon obnovljene su prošle godine, a kada je na red došla glavna ispostavilo se da je nestabilna, odnosno da ne može da se rekonstruiše, već mora da se ukloni i uradi nova. Uklanjanje je počelo prošlog petka i brzo je završeno, pa je sada ulaz u park bez svog višedecenijskog ukrasa. Sklanjanjem kapije završena je prva faza radova, a prolaz je ostao otvoren dok ne počnu radovi na postavljanju nove koja će biti na istom mestu. Taj posao predviđene je za oktobar kada ne budu vladale visoke spoljne temperature. Struka je rekla da kada se kapija postavi optimalna temperatura za fugovanje kamena ne sme da bude viša od 25 stepeni, pa je zato napravljen razmak između dve faze radova. Vrednost investicije je 5,2 miliona dinara, od Ministarstva turizma dobijena su skoro dva miliona, dok ostatak finansira Grad Loznica.