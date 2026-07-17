LOZNICA - Osamnaesta međunarodna regata '' Drina je samo jedna'', od Malog Zvornika do Žićine plaže u Banji Koviljači, biće održana prve avgustovske subote, najavljeno je iz lozničke gradske uprave. Kao i do sada, niz smaragdnu reku plovila će se otisnuti u 10 časova iz Malog Zvornika, nizvodno od HE ''Zvornik'', a učesnici iz susedne Republike Srpske krenuće sa gradske plaže u Zvorniku, i ploviti nešto duže, sve do Branjeva, ali će najveći deo regate svi biti zajedno.

Kapetan ovogodišnje lozničke regate je član Gradskog veća Vlastimir Lukić, a organizatori su preduzeli sve neophodne mere bezbednosti kako bi plovidba protekla bez problema, uz angažovanje nadležnih službi i ekipa koje će pratiti učesnike duž trase. Regataši će do cilja prevaliti oko 25 kilometara, proći ispod tri mosta kao i nekoliko brzaka i uživati u lepotama ćudljive Drine. Dok se regata bude ''valjala'' rekom na ''Žićinoj plaži'' biće organizovano takmičenje u pecanju, a posetioce i regataše očekuje i program uz di-džeja, trubače i vojnički pasulj za sve. Za učesnike plovidbe obezbeđen je besplatan prevoz iz Loznice do starta u Malom Zvorniku. U organizaciji regate sarađuju Loznica i Mali Zvornik sa desne i Zvornik iz susedne Republike Srpske, sa leve obale, što je nova potvrda da je Drina bila i ostala reka prijateljstva i poštovanja.