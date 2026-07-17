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Najpoznatiji hvatač zmija u Srbiji Vladica Stanković, predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana intervenisao je danas i izvukao poskoka, otrovnu zmiju. I ne samo to, rešio je problem legla koje su stršljenovi napravili u porodičnoj kući.

Izvučen je poskok, otrovnica koja je jedna od najvećih u Srbiji i Evropi.

Intervencija u rastinju dvorišta domaćinstva odakle je izvučena otrovnica jedna od najvećih u Srbiji i Evropi.

„Po čemu je prepoznatljiv? Po rogu na glavi, isti primerak. Ozbiljna je priča, ovde moraćemo više da radimo.

Ima taj rog na glavi. Lep primerak i ozbiljan primerak. Što je prepoznatljivo još: vertikalne oči su kod otrovnih zmija, jedan od lepih ovako zanimljivih primeraka, poskok je jedna od najvećih otrovnica u Srbiji i u Evropi koja se može naći. Od svih intervencija koje imam do sad imamo od tri do pet posto otrovnih zmija. Najčešće je poskok i on može da bude na 200 do 2.200 metara nadmorske visine. Ali je ozbiljna priča. Odlično što su zvali ljudi da se reši problem. Izmestićemo ga u prirodno stanište, gde neće ugrožavati nikoga. I zaštićena je vrsta u Srbiji. To je komad jedan, idemo dalje…“, rekao je intervenišući Vladica.

Foto: T.s.

„Kako ga uhvati, brate, ja ga nisam video, on ga je video“, komentarisao je očevidac domaćin.

A intervenisao je i u Suvom Dolu u Nišu zbog stršljena.

Na 40 stepeni u potkrovlju porodične kuće na nepristupačnom mestu stršljenovi su se ugnezdili, napravili čitavo leglo. Vladica je gazio po gredama i gips kartonu rizikujući da ne propadne kroz potkrovlje, kako bi izvukao stršljenove.

„Dole gips karton, haos, ako padnem sa svim u sobu dole. Evo jedva sam došao do njih, šta je ovo, gledaj šta je ludnica od njih, e to su ti stršljenovi, jedno gnezdo koje je formirano i to dobro, ajde da ih rešimo, moramo da rešavamo, evo šta rade….“ kazao je Vladica i snimkom zabeležio intervenciju.