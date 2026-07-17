Slušaj vest

Saobraćaj na Mostu kod Beške se odvija otežano pošto se danas oko 16.30 u pravcu Novi Sad - Beograd zapalio zadnji deo putničkog autobusa zrenjaninske registracije, saznaje Tanjug.

U ovom incidentu nije bilo povređenih, a putnici su nastavili put ka Beogradu drugim autobusom, prenosi Republika pisanje Tanjuga.

Pošto se zapaljeni autobus nalazi u zaustavnoj traci, a jednim delom i u voznoj, saobraćaj se na Mostu kod Beške odvija otežano.

Ne propustiteSrbijaPOZNATI SRPSKI ZMIJOLOVAC U "BORBI" SA OPASNOM OTROVNICOM! Vladica odmah krenuo u akciju, a onda se suočio sa NOVOM OPASNOŠĆU (FOTO)
VLADICA.jpg
SrbijaVELIKI DAN ZA SKRIVENU SVETINJU KOD BAJINE BAŠTE! Manastir Svetih carstvenih mučenika Romanovih čuva priču o poslednjoj ruskoj carskoj porodici
Manastir Svetih carstvenih mučenika Romanovih (1).jpg
SrbijaZELENA SKRAMA NIJE BEZAZLENA! Kupanje u Palićkom jezeru i dalje se ne preporučuje, stručnjaci upozoravaju na rizik od iritacija kože i očiju
1111.jpg
SrbijaVOJSKA NA TERENU! Pripadnici Treće brigade uređuju manastirsku portu, rekonstruišu put i formiraju protivpožarni pojas kod Bele Palanke
006-1723131169.jpg