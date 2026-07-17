Srbija
ZAPALIO SE AUTOBUS PUN PUTNIKA! Saobraćaj na Mostu kod Beške se odvija otežano
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Saobraćaj na Mostu kod Beške se odvija otežano pošto se danas oko 16.30 u pravcu Novi Sad - Beograd zapalio zadnji deo putničkog autobusa zrenjaninske registracije, saznaje Tanjug.
U ovom incidentu nije bilo povređenih, a putnici su nastavili put ka Beogradu drugim autobusom, prenosi Republika pisanje Tanjuga.
Pošto se zapaljeni autobus nalazi u zaustavnoj traci, a jednim delom i u voznoj, saobraćaj se na Mostu kod Beške odvija otežano.
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