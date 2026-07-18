Na graničnim prelazima u Srbiji putnici čekaju do sat vremena, dok se očekuje pojačan saobraćaj zbog vikenda i letnje sezone.
Srbija
Tokom večeri zadržavanja na graničnim prelazima do sat vremena: Pojačan saobraćaj zbog vikenda i letnje sezone
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Putnička vozila na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom zadržavaju se na izlazu iz Srbije oko sat, dok na Horgošu ka Mađarskoj čekaju oko 45 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazu Preševo ka Makedoniji putnici čekaju oko 20 minuta, a teretna vozila se samo na Sremskoj Rači ka Bosni i Hercegovini zadržavaju oko sat dok na ostalim granicama nema gužvi.
Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikenda i smene turista u jeku letnje sezone, saopštio je AMSS.
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