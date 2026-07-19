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Najmlađa školska sportska ekipa "Atomski mravci" Osnovne škole "Drinka Pavlović" iz Kuršumlije osvojila je zlatnu medalju na Republičkom takmičenju u Čačku u sportu "između dve vatre", igri koja je poslednjih godina nepravedno zapostavljena.

Kao republički pobednici, mladi sportisti iz Kuršumlije izborili su plasman na Međunarodno takmičenje u Splitu.

Ekipa "Atomski mravci" već je poznata po uspešnim nastupima, a sa ovog međunarodnog takmičenja ranije je donosila medalje.

Uspeh je ostvarila i druga ekipa iz škole. "Atomski mravci" osvojili su srebrnu medalju na takmičenju u Čačku.

Obe ekipe vodi učitelj Dušan Keča, koji ih godinama trenira i sa njima ostvaruje zapažene rezultate. Mladi sportisti iz Kuršumlije tako nastavljaju da nižu uspehe i promovišu ovaj nekada veoma popularan sport.

– Moram da pohvalim malce, ali i našu srebrnu ekipu, jer su se lavovski borili. Za razliku od prošle godine, kada su pobedili Čačane, sada su drugi. Ipak, sportski su dočekali srebro i to je ono što je najlepše, jer su njihov drugarski odnos i sportski duh na prvom mestu – kazao je trener Keča.

On godinama neguje igru "između dve vatre", a njegovi takmičari iz godine u godinu ostvaruju odlične rezultate.

– Najvažnije je da deca ne zaborave ovu nekada najpopularniju sportsku igru i da se druže – istakao je trener Keča.