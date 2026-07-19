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I auspuh ima vek trajanja — na to upozoravaju automehaničari, ali zamena auspuha ipak zavisi od vozača, vlasnika vozila.

- Osetio sam oštriji zvuk dok se vozilo kreće i pretpostavio da to može ukazivati na dotrajalost auspuha - navodi Vranjanac Miletija.

Kako kaže, njegova "fabija" je stara 17 godina i da je zbog ispravnosti vozila i bezbedne vožnje promenio i lagere, pumpu za gorivo, amortizere, pakne i cilindre za kočnice, i da je sada na redu bio auspuh.

- Imamo u Vranju majstora koji se bavi isključivo zamenom i popravkom auspuha. Kad je auto u majstorskoj radionici podignut dizalicom videlo se da je popustio deo kod prednjeg lonca auspuha. Popravka i zamena dotrajalog dela je trajala svega pola sata - navodi sagovornik Kurira.

Foto: Kurir.rs/T. S.

On kaže da je njegova supruga koja je bila prisutna pitala majstora da li je iznenada “preglabica“ na putu i nemogućnost da se zaobiđe mogla da doprinese oštećenju auspuha. Majstor je kratko odgovorio:

- To nije uzrok i auspuh kao i svaki deo na automobilu ima rok trajanja.

Promena nakon regulisanja auspuha je bila očigledna i primetna u vožnji.

Foto: Kurir.rs/T. S.

- Od majstora do kuće auto se kretao bešumno - ističe Miletija.

Napominje da je auspuh na njegovom autu zamenjen za pola sata, a intervencija je koštala 50 evra, ili četiri i po hiljade dinara.

Miletija je poručio vlasnicima vozila da uvek osluškuju rad motora i kada dođe do promene zvuka pomoć potraže kod majstora.