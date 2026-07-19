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LOZNICA – Ovoga leta nije se čekalo da vegetacija i mulj sasvim progutaju korito rečice Štire već se ovih dana krenulo sa čišćenjem gornjeg dela uređenog toka, od Gušavca ka centru grada, kod naselja ''Štira''. Radovi obuhvataju, potvrđeno je iz gradske uprave, uklanjanje rastinja, nanosa i drugog materijala iz rečnog korita, a izvode se na osnovu sporazuma između Grada Loznice i JVP ''Srbijavode''.

Foto: T.Ilić

Posao je poveren lozničkom KJP ''Naš dom'', a angažovana mehanizacija uklanja nanete naslage koje smanjuju protok vode, a i kvare izgled rečice koja protiče centrom Loznice. Planirano je da korito bude očišćeno u uređenom delu, od brod restorana do Elektrodistribucije Loznica. Reka Štira odlukom o utvrđivanju Popisa voda I reda predstavlja vodotok I reda i u skladu sa tim je u nadležnosti ''Srbijavoda'', a uliva se u Drinu. Od oko 4.740 metara regulisanog toka Štire prva dva kilometra od Drine do železničkog mosta je zemljana regulacija sa nasipima, a odatle pa sve do izvora Gušavac gradska regulacija, sa ozidanim pločnikom, velikim i malim koritom, urađena pre gotovo šest decenija.

Foto: T.Ilić

Inače, poslednji put mehanizacija je uređeno korito Štire čistila pre dve godine. Tada je stanje bilo gore nego sada i uklanjani su nanosi zemlje i izniklog rastinja koje su na nekim mestima rečicu pretvorili u potok i onemogućili prihvat veće količine vode. Sada će korito Štire ponovo progledatii, a ona izgledati onako kako treba da izgleda vodeni ukras Loznice.