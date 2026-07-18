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Više od 1.500 plovila sa oko 20.000 učesnika danas je zaplovilo Drinom od Perućca do Rogačice, u okviru centralnog događaja 32. Drinske regate, jedne od najvećih turističko-zabavnih manifestacija u Srbiji.

Nepregledna kolona čamaca, splavova i improvizovanih plovila krenula je ispod Hidroelektrane „Bajina Bašta“ na tradicionalni spust dug 25 kilometara, koji su učesnici prešli za oko četiri sata. Drinom su plovila plovila svih oblika i veličina, većina ukrašena srpskim trobojkama i originalnim dekoracijama, dok je sa mnogih odjekivala muzika. Baklje koje su povremeno paljene duž reke dodatno su upotpunile atmosferu i pretvorile Drinu u jedinstveni vodeni karavan.

Predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić istakao je da je ovogodišnja regata ispunila sva očekivanja.

- Vreme nas je odlično poslužilo. Na vodi je danas bilo više od 1.500 plovila sa oko 20.000 ljudi. Imali smo šest velikih drvenih splavova, a čamci su bili najrazličitijih oblika i veličina, uz mnogo zanimljivih kreacija. Učesnici su stigli iz cele Srbije, kao i naši prijatelji iz Slovenije, Mađarske, Švajcarske, Nemačke, Kanade i brojnih drugih zemalja. Najvažnije je da je sve proteklo bez incidenata i da su se svi lepo proveli - rekao je Ordagić.

1/4 Vidi galeriju Drinska regata Foto: Kurir.rs/Z. G.

On je dodao da je tokom sedmodnevnog programa manifestacije kroz Bajinu Baštu prošlo oko 120.000 posetilaca.

Među učesnicima bilo je mnogo onih kojima je Drinska regata postala nezaobilazna letnja tradicija.

- Dolazim već devet godina. Nas sedmoro ili osmoro se svake godine okupimo, iznajmimo čamac, ponesemo muziku, osveženje i četiri sata uživamo na Drini. Voda je hladna, ali po ovim vrućinama pravo osveženje - kaže Vlade iz Beograda.

Za razliku od njega, Ivana iz Kragujevca prvi put je učestvovala u regati.

- Prijatelji su mi prošle godine pričali koliko je bilo lepo i odlučila sam da ove godine dođem. U Bajinoj Bašti smo već nekoliko dana. Bili smo na koncertima Željka Vasića i grupe "Zana", a današnji spust je upotpunio ceo doživljaj. Atmosfera je fenomenalna i sigurno ću ponovo doći - kaže Ivana.

Drinska regata je i ove godine potvrdila status jedne od najposećenijih turističkih manifestacija u Srbiji, okupljajući desetine hiljada ljubitelja prirode, dobre zabave i jedinstvenog doživljaja plovidbe jednom od najlepših evropskih reka.