REKA LJUDI I ČAMACA PREPLAVILA DRINU! Više od 20.000 ljudi zaplovilo od Perućca do Rogačice: Baklje, srpske trobojke i luda zabava na vodi! (FOTO)
Više od 1.500 plovila sa oko 20.000 učesnika danas je zaplovilo Drinom od Perućca do Rogačice, u okviru centralnog događaja 32. Drinske regate, jedne od najvećih turističko-zabavnih manifestacija u Srbiji.
Nepregledna kolona čamaca, splavova i improvizovanih plovila krenula je ispod Hidroelektrane „Bajina Bašta“ na tradicionalni spust dug 25 kilometara, koji su učesnici prešli za oko četiri sata. Drinom su plovila plovila svih oblika i veličina, većina ukrašena srpskim trobojkama i originalnim dekoracijama, dok je sa mnogih odjekivala muzika. Baklje koje su povremeno paljene duž reke dodatno su upotpunile atmosferu i pretvorile Drinu u jedinstveni vodeni karavan.
Predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić istakao je da je ovogodišnja regata ispunila sva očekivanja.
- Vreme nas je odlično poslužilo. Na vodi je danas bilo više od 1.500 plovila sa oko 20.000 ljudi. Imali smo šest velikih drvenih splavova, a čamci su bili najrazličitijih oblika i veličina, uz mnogo zanimljivih kreacija. Učesnici su stigli iz cele Srbije, kao i naši prijatelji iz Slovenije, Mađarske, Švajcarske, Nemačke, Kanade i brojnih drugih zemalja. Najvažnije je da je sve proteklo bez incidenata i da su se svi lepo proveli - rekao je Ordagić.
On je dodao da je tokom sedmodnevnog programa manifestacije kroz Bajinu Baštu prošlo oko 120.000 posetilaca.
Među učesnicima bilo je mnogo onih kojima je Drinska regata postala nezaobilazna letnja tradicija.
- Dolazim već devet godina. Nas sedmoro ili osmoro se svake godine okupimo, iznajmimo čamac, ponesemo muziku, osveženje i četiri sata uživamo na Drini. Voda je hladna, ali po ovim vrućinama pravo osveženje - kaže Vlade iz Beograda.
Za razliku od njega, Ivana iz Kragujevca prvi put je učestvovala u regati.
- Prijatelji su mi prošle godine pričali koliko je bilo lepo i odlučila sam da ove godine dođem. U Bajinoj Bašti smo već nekoliko dana. Bili smo na koncertima Željka Vasića i grupe "Zana", a današnji spust je upotpunio ceo doživljaj. Atmosfera je fenomenalna i sigurno ću ponovo doći - kaže Ivana.
Drinska regata je i ove godine potvrdila status jedne od najposećenijih turističkih manifestacija u Srbiji, okupljajući desetine hiljada ljubitelja prirode, dobre zabave i jedinstvenog doživljaja plovidbe jednom od najlepših evropskih reka.
Kurir.rs