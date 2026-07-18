Slušaj vest

Stravično nevreme, praćeno obilnom kišom, snažnim gradom i olujnim vetrom, pogodilo je danas Kokin Brod kod Nove Varoši i napravilo potpuni saobraćajni kolaps!

Nalet oluje bio je toliko silovit da je vetar bukvalno čupao drveće iz korena. Ogromna stabla i velike polomljene grane završili su direktno na kolovozu, zbog čega je odvijanje saobraćaja na ovoj deonici magistrale izuzetno otežano i usporeno.

- Usled udara vetra, drvo i veće grane obrušili su se na kolovoz, zbog čega se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano. Vozačima se savetuje da smanje brzinu i budu posebno oprezni zbog mokrog puta, smanjene vidljivosti i prepreka na kolovozu - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Jako nevreme pričinilo je i manju štetu na poljoprivrednim kulturama.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteDruštvoPRVI TALAS NEVREMENA SAMO ŠTO NIJE UDARIO: Objavljeni radarski snimci nadiranja crnih oblaka, drugi će protutnjiti i kroz Beograd, RHMZ izdao upozorenje (MAPE)
Untitled-1.jpg
HrvatskaNAJGORE TEK DOLAZI! Stravično NEVREME pogodilo Zagreb, vozači stali nasred ulica - popaljeni svi alarmi
nevreme-u-zagrebu.jpg
PlanetaTORNADO PREVRTAO KAMIONE NA AUTO-PUTU! Nakon 40 stepeni, Franucuskom tutnji snažno nevreme: Prizor je NEVEROVATAN, pogledajte snimke (VIDEO)
francuska tornado (7).jpg
PlanetaSNAŽNO NEVREME POGODILO FRANCUSKU, IMA MRTVIH! Drvo palo i ubilo ženu, čovek izgoreo u svojoj radionici od udara groma! JEZIVI SNIMCI PUSTOŠENJA (FOTO/VIDEO)
collage.jpg