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Stravično nevreme, praćeno obilnom kišom, snažnim gradom i olujnim vetrom, pogodilo je danas Kokin Brod kod Nove Varoši i napravilo potpuni saobraćajni kolaps!

Nalet oluje bio je toliko silovit da je vetar bukvalno čupao drveće iz korena. Ogromna stabla i velike polomljene grane završili su direktno na kolovozu, zbog čega je odvijanje saobraćaja na ovoj deonici magistrale izuzetno otežano i usporeno.

- Usled udara vetra, drvo i veće grane obrušili su se na kolovoz, zbog čega se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano. Vozačima se savetuje da smanje brzinu i budu posebno oprezni zbog mokrog puta, smanjene vidljivosti i prepreka na kolovozu - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Jako nevreme pričinilo je i manju štetu na poljoprivrednim kulturama.