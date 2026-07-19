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Trodnevni muzički događaj "Na raskrsnici" (Crossover Musicfest), čiji je pokretač Lozničanin, gitarista i kompozitor Zoran Starčević, biće održan poslednjeg julskog vikenda, najavljeno je iz Turističke organizacije grada Loznice (TOGL). Sve tri večeri koncerti će biti održani na otvorenom, od 20 časova, prva dva na šetalištu, kod Vukovog doma kulture, a treći u amfiteatru Crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači.

O predstojećem muzičkom događaju Starčević kaže da će se osmi put predstaviti publici, a i sada su pripremili raznovrstan umetnički program. Festival će otvoriti kubanski sastava "Salsa i Punto", koji je već nastupao u Loznici, ali sada, osim pevača Raula, dolazi kompletno nova ekipa muzičara i igrača koja će prirediti veče kubanske muzike. Subota je rezervisana za koncert grupe "Kao bijelo dugme", muzičara iz Subotice koji izvode muziku legendarnih ''Dugmića'' i do sada nisu svirali u ovom kraju. Muzičko druženje nedeljnim nastupom u Banji Koviljači završava ''Trio balkanske žice'', čine ga Zoran i njegovi sinovi Željko i Nikola, koji će predstaviti svoj novi album sa tradicionalnim etno stilom i dosta poznatih pesama u instrumentalnim obradama, a osim njih svira i "Beltango trio" koji će "Na raskrsnicu" prvi put doneti tango.

1/5 Vidi galeriju Osmi muzički festival "Na raskrsnici" u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Festival "Na rasksnici", podržali u Grad Loznica, TOGL i Centar za kulturu Vuk Karadžić. Ulaz na koncerte je, kao i svih godina do sada, besplatan, a u slučaju lošeg vremena sviraće se u Vukovom domu kulture. Zoran Starčević i njegovi sinovi prvi koncert održali su pre više od dve decenije, 23. jula 2003. u Vukovom domu kulture. Otada su svirali u bivšim jugoslovenskim republikama, širom Evrope, kao i u Izraelu, Kanadi, SAD, Rusiji. Festival ''Na raskrsnici'' traje od 2019, kao i uvek koncerti su besplatni, a u slučaju lošeg vremena biće premešteni u salu Vukovog doma kulture.

Svake godine Starčevići prirede interesantan i kvalitetan program, pa su ''Na raskrsnici'' do sada gostovali Braća Teofilović, ''Abba real tribute band'', Maja Milinković Fadolinka sa bendom, Balkan Strings Quintet, Filip Žmaher sa grupom ''Black and White'', ''Duo Moderato'', ''Habanera elektric'', ''Duo kalem'', ''Ođila'' i drugi izvođači koje loznička publika retko ima priliku da vidi i čuje uživo.