HAOS NA NEBU IZNAD ŠUMADIJE USLED NEVREMENA Avion nije mogao da sleti, građani opisali UŽASAVAJUĆE SCENE: "Munje sevale jedna za drugom, NIŠTA SE NIJE VIDELO"
KRALJEVO – Avion koji je sa zakašnjenjem poleteo iz Soluna oko 18 časova, a trebalo je oko 19 časova da sleti na aerodrom „Morava“ u Lađevcima, preusmeren je zbog snažnog nevremena koje se sa područja Čačka premestilo ka Kraljevu i Kragujevcu.
Prema podacima dostupnim na aplikaciji „FlightRadar“, posada je u više navrata pokušavala da sleti na aerodrom „Morava“, ali je zbog izuzetno teških vremenskih uslova avion na kraju preusmeren na aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu.
– Ništa se nije videlo. Munje su sevale jedna za drugom, a kiša je padala toliko jako da nismo videli ni prst pred okom. Bukvalno smo morali da zaustavimo automobil. Ovo je neverovatna slika – rekla je za agenciju RINA Marija Petrović, koja je na aerodromu „Morava“ čekala prijatelje.
Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vetrom tokom večeri zahvatilo je širi deo zapadne i centralne Srbije.
Kurir.rs/RINA