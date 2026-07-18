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KRALJEVO – Avion koji je sa zakašnjenjem poleteo iz Soluna oko 18 časova, a trebalo je oko 19 časova da sleti na aerodrom „Morava“ u Lađevcima, preusmeren je zbog snažnog nevremena koje se sa područja Čačka premestilo ka Kraljevu i Kragujevcu.

Prema podacima dostupnim na aplikaciji „FlightRadar“, posada je u više navrata pokušavala da sleti na aerodrom „Morava“, ali je zbog izuzetno teških vremenskih uslova avion na kraju preusmeren na aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu.

– Ništa se nije videlo. Munje su sevale jedna za drugom, a kiša je padala toliko jako da nismo videli ni prst pred okom. Bukvalno smo morali da zaustavimo automobil. Ovo je neverovatna slika – rekla je za agenciju RINA Marija Petrović, koja je na aerodromu „Morava“ čekala prijatelje.

Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vetrom tokom večeri zahvatilo je širi deo zapadne i centralne Srbije.