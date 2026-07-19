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Profesionalna ekipa Vatrogasno-spasilačkog bataljona Užice i muška B ekipa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Užice predstavljaće Srbiju na 32. Vatrogasnoj olimpijadi, koja će biti održana od 23. do 26. jula u Ajzenštatu, u Austriji.

Obe ekipe već više od dva meseca intenzivno se pripremaju kako bi što spremnije nastupile na jednom od najznačajnijih međunarodnih vatrogasnih takmičenja.

Profesionalnu ekipu Vatrogasno-spasilačkog bataljona Užice predvodi komandir Milan Đuričić, a čine je Vladan Pavlović, Duško Nikolić, Milan Sinđić, Dejan Matović, Miladin Stevanović, Aleksandar Karadarević, Vladimir Đerić, Dragan Joksimović i Ivan Spasojević.

1/5 Vidi galeriju Priprema za Vatrogasnu olimpijadu Foto: Kurir/Z.G.

– Ovo je prvi put da profesionalna ekipa Vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Užica učestvuje na Vatrogasnoj olimpijadi. Velika nam je čast i ponos što ćemo predstavljati Srbiju na ovakvom takmičenju. Pripreme traju više od dva meseca i verujem da smo potpuno spremni za izazove koji nas očekuju. Koliko mi je poznato, u našoj konkurenciji biće desetak ekipa – kaže komandir Milan Đuričić.

00:41 Pripreme užičkih ekipa za Vatrogasnu olimpijadu Izvor: Kurir

Pripreme se odvijaju na poligonu kod Vatrogasnog doma, kao i na Gradskom stadionu "Radomir Antić", gde ekipa uvežbava štafetnu trku sa preprekama.

Za nastup u Austriji intenzivno trenira i muška B ekipa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Užice, koju uglavnom čine profesionalni vatrogasci u penziji i dugogodišnji članovi društva. Ekipu predvodi Milorad Radojičić, a u njenom sastavu su Zoran Bogdanović, Luka Mijajlović, Aleksa Aćimović, Siniša Paunović, Dragan Petronijević, Nikola Pušica, Nenad Filipović, Radomir Novaković i Rađen Jokić.

Za razliku od profesionalne ekipe, članovima DVD-a ovo neće biti prvo olimpijsko iskustvo.

1/5 Vidi galeriju Pripreme za Vatrogasnu olimpijadu Foto: Kurir/Z.G.

– Ovo će nam biti četvrto učešće na Vatrogasnoj olimpijadi. Poslednji put nastupili smo 2009. godine, a naš najveći uspeh bilo je osvojeno treće mesto. Ove godine dolazimo dobro pripremljeni i nadamo se da možemo da se borimo i za najsjajnije odličje – kaže Nikola Pušica.

On objašnjava da se takmičenje sastoji iz dve discipline – izvođenja vatrogasne vežbe na pumpi i štafetne trke sa preprekama.

00:19 Pripreme užičkih ekipa za Vatrogasnu olimpijadu Izvor: Kurir

Objasnili su da je "muška B" kategorija namenjena takmičarima starijim od 30 godina. Najmlađi član užičke ekipe ima 30, a najstariji 62 godine. U njihovoj konkurenciji za odličja će se boriti ukupno 28 ekipa iz više zemalja.