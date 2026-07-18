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U ataru sela Gornja Rečica kod Prokuplja došlo je do prevrtanja traktora na kojem je bio vozač.

Međutim, nadležne službe još nisu došle do čoveka i u toku je spasavanje.

Kako smo saznali vozač traktora je krenuo sa prijateljem pa se on vratio, a vozač je sam nastavio. U nekom momentu javljeno je Hitnoj i Sektoru za vanredne situacije da se čovek prevrnuo, ali ne znaju lokaciju.