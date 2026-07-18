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Snažno nevreme praćeno obilnim padavinama zahvatilo je Niš.

Kako se može videti na snimku objavljenom na Instagram stranici "192", velika količina kiše koja je za kratko vreme pala na grad otežala je odvijanje saobraćaja, pa se vozila na pojedinim deonicama kreću usporeno zbog vode na kolovozu.

Kako se navodi u opisu videa, nekoliko vozača, uglavnom sa stranim registarskim oznakama, zbog snažnog pljuska zaustavilo je vozila nasred auto-puta i uključilo sva četiri pokazivača pravca, i to po mrklom mraku.

Podsetimo, snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom tokom popodneva zahvatilo je Kokin Brod kod Nove Varoši i Zlatibor, a potom se proširilo i na područje opštine Arilje.

1/4 Vidi galeriju Nevreme pogodilo Zlatibor i Užice: Grad, oluja i poplavljene ulice Foto: Kurir/Z.G

Hitno upozorenje RHMZ za područje centralne Srbije

Kako je istakao RHMZ u najnovijoj najavi objavljenoj nakon 19 časova, padavinska zona ima večeras tendenciju premeštanja na istok, ka Šumadiji i Pomoravlju.

Jaka konvektivna oblačnost u narednih sat vremena će na području Šumadije, Aranđelovac sa okolinom, usloviti intenzivne pljuskove sa grmljavinom, pojavom grada i jakim i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Tendencija daljeg premeštanja je na istok, stoji u najavi RHMZ.