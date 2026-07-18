U stanu u novosadskoj ulici Molnar Đule došlo je do požara kada se zapalila veš mašina, a zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca sa dva vozila, vatra je ugašena i sprečena je veća materijalna šteta
Buktinja
DRAMA U NOVOSADSKOM STANU! Veš mašina iznenada buknula usred stambene zgrade: Dva vatrogasna vozila odmah izletela na teren! (FOTO)
Slušaj vest
Veš mašina je danas počela da gori u jednom stanu u stambenoj zgradi, u novosadskoj ulici Molnar Đule.
Kako se navodi na Instagram stranici "193ns_rs", brzom reakcijom novosadskih vatrogasacasprečena je dalja eskalacija i veća šteta.
Na licu mesta bila su dva vatrogasna vozila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši