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Veš mašina je danas počela da gori u jednom stanu u stambenoj zgradi, u novosadskoj ulici Molnar Đule. 

Kako se navodi na Instagram stranici "193ns_rs", brzom reakcijom novosadskih vatrogasacasprečena je dalja eskalacija i veća šteta. 

Na licu mesta bila su dva vatrogasna vozila.

Kurir.rs

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