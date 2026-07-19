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Vodostaj Dunava kod Apatina dostigao je jedan od istorijskih minimuma od -67 centimetara. Izuzetno nizak vodostaj ovih dana u značajnoj meri promenio je izgled obale kod Apatina, a povlačenjem reke pojavilo se i više peščanih sprudova koji mogu da predstavljaju ozbiljan problem, jer se mnogi od njih nalaze svega nekoliko centimetara ispod površine, pa mogu da oštete plovila i motore i dodatno otežaju plovidbu.

Apatinci imaju i dodatni problem – marinu koja je skoro do pola na suvom. Tako, dok kupači uživaju na dugim peščanim plažama, kako uz obalu tako i na ostrvu, vlasnici čamaca su bespomoćni, jer su im plovila nasukana na suvom i dok vodostaj ne poraste, nema plovidbe.

- Na suvom je oko sto vezova, možda i preko. Oni koji su češće na Dunavu na vreme su premestili svoje čamce prema Brodogradilištu i tamo ih vezali uz obalu, dok su oni koji su ostali na vezovima bukvalno zarobljeni. Čamci su na kamenju ili u mulju, podložni raznim oštećenjima, kao i motori koji se nalaze na njima. Sve u svemu, strašno – negoduje jedan od vlasnika, žaleći se da od nadležnih niko ništa ne preduzima kako bi rešio ili bar ublažio situaciju u koju su zapali.

Foto: Kurir/J.M.

Još dodaje da mu je, kao i ostalima, jasno da je Dunav ekstremno nizak i da se ovo veoma retko dešava, ali da je deo priveza, gde se nalazi i njegov čamac, problematičan i kada nije ovako nizak vodostaj. Takođe kaže da je trebalo da budu upozoreni na potencijalni problem sa vodostajem, kako bi na vreme izvukli svoje čamce i preselili ih na neko drugo mesto, odakle bi mogli da ih koriste.

- Nisu svi na reci svaki dan, ima onih koji samo povremeno dolaze i ne prate vodostaj redovno. Trebalo je da nas sve obaveste, pa da činimo ko šta može. Osim toga, vez se plaća godišnje, bez obzira na to da li možete do svog čamca ili ne. Možda da razmisle o umanjenju cene, ali i o angažovanju ronilaca ukoliko dođe do problema prilikom podizanja čamaca kada poraste vodostaj – dodaje naš sagovornik.

1/8 Vidi galeriju Vodostaj Dunava na istorijskom minimumu kod Apatina, čamci ostali nasukani na suvom Foto: Kurir/J.M.

Njegov komšija, čiji čamac je nekoliko vezova dalje, razume situaciju i tvrdi da je situacija u kojoj su se našli – vanredna.

- Ne pamtim da je Dunav bio ovako nizak kao danas. Za situaciju u kojoj smo se našli niko nije kriv, ni marina, ni pecaroško udruženje. Ovde jednostavno nema rešenja. Ako se pontoni pomere više na vodu, zatvoriće plovni put do Brodogradilišta, a to ne smeju. Ne sme se ni potkopavati deo gde se sad nalaze, jer je to ispod nivoa nasipa i voda bi mogla da ga potkopa i poplavi drugu stranu. Jednostavno su se promenili klimatski uslovi. Osim toga, prolećna voda, koja nastaje topljenjem snega, ove godine nije došla do nas. Na isti problem žale se i Mađari – navodi naš drugi sagovornik, uz predlog da bi, u znak dobre volje, zakupodavac vezova mogao da odobri neki popust svima čiji čamci su ostali na suvom.

U JP "Dunavska obala" navode da je marina projektovana za vodostaj Dunava od 0 centimetara i da ništa ne mogu da preduzmu u slučaju ovako niskog nivoa reke. Slično odgovaraju i u USR "Bucov", dodajući da razmišljaju o uklanjanju većeg kamenja sa dela privezišta koji je ostao na suvom, kako bi bar malo zaštitili čamce.

Dok neki vlasnici čamaca i pored svega negoduju, ne prihvatajući objašnjenje da je u pitanju "viša sila", drugi su se pomirili sa situacijom i čekaju da se nivo reke vrati u normalu. Jedan od njih je i šaljivo prokomentarisao kako je za svoj čamac "platio vez, a u stvari dobio parking mesto".