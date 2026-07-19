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Jedna od najznačajnijih katoličkih bogomolja u Srbiji, Katedrala Svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici, uskoro bi trebalo da dobije potpuno obnovljen enterijer. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture raspisao je tender za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova, čija je procenjena vrednost 29,16 miliona dinara bez PDV-a.

Planirani radovi obuhvataju obnovu unutrašnjosti hrama – od sanacije pukotina na svodovima do zamene tri velika čeona prozora novim vitražima, restauracije svih unutrašnjih vrata i postavljanja vetrobranskih vrata na ulazu u katedralu.

Predviđena je i ugradnja staklenih sistema ka sakristiji, kao i staklene ograde na njenoj gornjoj etaži. Jedan od najzahtevnijih poslova biće privremena demontaža kompletnog mobilijara, sva tri oltara, baldahina i pevnica, kako bi konzervatori mogli da izvedu radove bez opasnosti od oštećenja.

Projektom su obuhvaćeni i radovi na unutrašnjem malterisanju zidova, uklanjanju dela keramike u zoni oltara i sakristije, izradi novog poda i stepenika radi proširenja apsidalnog prostora, kao i završna obrada svih podnih površina. Biće izrađen i novi mobilijar koji će se uklopiti u izgled ovog zaštićenog kulturnog dobra.

Zainteresovane firme moći će pre podnošenja ponude da obiđu objekat uz prethodnu najavu, dok je rok za dostavljanje ponuda 3. avgust, a njihovo otvaranje zakazano je za isti dan u 10 časova.

Katedrala Svetog Dimitrija podignuta je 1811. godine u neoklasicističkom stilu i predstavlja jedno od najprepoznatljivijih obeležja Sremske Mitrovice. Od osnivanja Sremske biskupije 2008. godine ima status katedrale, a predstojeći radovi imaju za cilj očuvanje njenog istorijskog, umetničkog i verskog značaja za buduće generacije.