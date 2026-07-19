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Hiljade vozača koji svakodnevno putuju između Srema i Mačve uskoro više neće morati da koriste obilazne pravce. Rekonstrukcija državnog puta II B reda broj 316 kroz naseljeno mesto Jarak, koja je zbog radova bila zatvorena za saobraćaj, trebalo bi da bude završena u četvrtak, 23. jula, najavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Zbog obustave saobraćaja vozači su prethodnih nedelja bili prinuđeni da koriste alternativne pravce, najčešće preko Rume državnim putem IB-21, dok su mnogi do Šapca i Mačve birali i obilazak preko auto-puta Ruma–Šabac, što je produžavalo putovanje i povećavalo gužve na okolnim saobraćajnicama.

Radovi se izvode kroz Jarak, na deonici od raskrsnice sa državnim putem IB-21 do izlaza iz naselja, odnosno u delu od Vatrogasnog doma do restorana „Matroz“.

Gradonačelnik je objasnio da završetak nije pomeren zbog kolovoza, već zbog dodatnih radova na mostu.

– Radili su tehničko ispitivanje na mostu i potrebno je da se uradi hidroizolacija. Zbog toga očekujemo da radovi budu završeni u četvrtak, 23. jula – rekao je Nedimović.

Otvaranjem ove deonice ponovo će biti uspostavljen direktan saobraćaj kroz Jarak, što će značiti kraći put za sve koji iz pravca Sremske Mitrovice idu ka Šapcu, Mačvi i zapadnoj Srbiji, ali i za vozače koji koriste novu mrežu saobraćajnica povezanu sa auto-putem Ruma–Šabac. Auto-put Ruma–Šabac upravo je izgrađen kako bi rasteretio saobraćaj kroz naseljena mesta, među kojima je i Jarak.

Nedimović je najavio i naredne investicije u Sremu.

– Pripremamo projekte za škole u Martincima i Kuzminu. Kao i uvek, prvo radimo projektnu dokumentaciju, a zatim krećemo u realizaciju – rekao je gradonačelnik.