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Zbog radova na cevovodu visoke zone, od rezervoara Gluvaći ka rezervoaru Pora 1, u ponedeljak, 20. jula, od 8 do 20 časova bez vode će ostati potrošači u više užičkih ulica.

- Vodosnabdevanje će biti obustavljeno u ulicama Stevana Mokranjca, Jovana Dučića, Stanka Mandića, Stiva Tešića, Romanijskoj, Salvadora Dalija, Andra Stanića, Monaha Teodosija, Kneza Pavla, Kneza Mihaila i Miloša Božanovića. Bez vode će biti i gornji deo Jug Bogdanove ulice, od Kneza Mihaila, odnosno delovi koji se snabdevaju iz visoke zone, kao i gornji deo Vidovdanske, od raskrsnice sa Romanijskom do kraja ulice - navode iz JKP "Vodovod" Užice.

Obustava će obuhvatiti i gornji deo Šumadijske, od raskrsnice sa Ulicom kneza Mihaila do raskrsnice sa Vojvođanskom, kao i deo Ulice Save Jovanovića, od raskrsnice sa Ulicom Miloša Božanovića do kraja ulice, kod broja 35.

Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene na raskrsnici Romanijske i Vidovdanske ulice, kao i na raskrsnici ulica Kneza Pavla i Šumadijske.

Nadležni napominju da je plan isključenja podložan promenama ukoliko tokom izvođenja radova dođe do nepredviđenih komplikacija.