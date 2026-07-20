UŽIČANI, NATOČITE DO VRHA! Veliki deo grada danas bez vode, radovi traju 12 sati! Cisterne na ove dve lokacije
Zbog radova na cevovodu visoke zone, od rezervoara Gluvaći ka rezervoaru Pora 1, u ponedeljak, 20. jula, od 8 do 20 časova bez vode će ostati potrošači u više užičkih ulica.
- Vodosnabdevanje će biti obustavljeno u ulicama Stevana Mokranjca, Jovana Dučića, Stanka Mandića, Stiva Tešića, Romanijskoj, Salvadora Dalija, Andra Stanića, Monaha Teodosija, Kneza Pavla, Kneza Mihaila i Miloša Božanovića. Bez vode će biti i gornji deo Jug Bogdanove ulice, od Kneza Mihaila, odnosno delovi koji se snabdevaju iz visoke zone, kao i gornji deo Vidovdanske, od raskrsnice sa Romanijskom do kraja ulice - navode iz JKP "Vodovod" Užice.
Obustava će obuhvatiti i gornji deo Šumadijske, od raskrsnice sa Ulicom kneza Mihaila do raskrsnice sa Vojvođanskom, kao i deo Ulice Save Jovanovića, od raskrsnice sa Ulicom Miloša Božanovića do kraja ulice, kod broja 35.
Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene na raskrsnici Romanijske i Vidovdanske ulice, kao i na raskrsnici ulica Kneza Pavla i Šumadijske.
Nadležni napominju da je plan isključenja podložan promenama ukoliko tokom izvođenja radova dođe do nepredviđenih komplikacija.
Kurir.rs/RINA