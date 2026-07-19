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Kada je pre dve godine vršen popis belih roda u Srbiji, najviše gnezda zabeleženo je u Vojvodini. Međutim, zanimljivo je da ni okolina Zaječara ne zaostaje.

Poznavaoci kažu da je to zbog blizine reka i dostupnosti hrane. Sada su prvi put prstenovani mladunci belih roda kako bi se pratilo njihovo kretanje.

Akcija prstenovanja malih belih roda počela je kada su mame napustile gnezdo. Biolog onda stavlja oznaku koja će pomoći da se prati njihova putanja. Mladunci se obeležavaju aluminijumskim prstenovima.

Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

- Oni su laki, ne štete ptici, i stave se oko noge, i stoje kao nama što stoji sat na ruci ili narukvica. Na njemu je ugraviran broj, kao lična karta ili registarska tablica; svaka jedinka dobija svoj jedinstveni broj, kaže sagovornik zaječarske Zamedie.

Poslednjih godina, rode su sve češće na stubovima u selima pored Zaječara i u prigradskim naseljima. Po poslednjoj evidenciji, čak je 70 zauzetih gnezda.

Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

- Timočka ravnica je prebogata hranom. Ono što one jedu, čime se hrane, to je za njih odlično stanište, tako da u principu one same biraju; nešto su našle što ih privlači nama, dodaju iz Zaječara.

U prvoj akciji prstenovanja ptića obeleženo je preko 20 mladunaca.

Foto: Zamedia/Youtube Printscreen