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Zbog izvođenja radova, a prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, biće uvedena privremena izmena režima saobraćaja u zoni gradilišta.

U početnoj fazi radova za saobraćaj će biti zatvoren deo Ulice Đorđa Servickog, na potezu od Bulevara cara Lazara do Ulice Miše Dimitrijevića. Istovremeno, u zoni radova biće ukinut deo trotoara, kao i deo biciklističke staze na Bulevaru cara Lazara.

Prema najavama iz „Novosadske toplane“, radovi će se izvoditi u više faza, a planirani rok za njihov završetak je 22. septembar 2026. godine.

O daljoj dinamici radova i eventualnim novim izmenama režima saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok iz ovog preduzeća apeluju na građane da imaju strpljenja i razumevanja tokom trajanja radova.

Kurir.rs/Dnevnik

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