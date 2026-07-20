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LOZNICA – Jeste nebo povremeno prokišnjavalo, malo je sevalo i grmelo, ali nije uspelo da pokvari trodnevno jubilarno druženje bajkera na lozničkom ''Motočašću'' koje, računajući skupove koje je u Banji Koviljači najpre organizovao MK ''Titans'', a onda preuzeo ''Blek Dragons'', traje 20 godina. Siniša Marković, predsednik ''Blek dragonsa'' zadovoljan je odzivom kolega iz Srbije, regiona, ali i mnogih evropskih zemalja, kojima je na mapi moto skupova ovaj među omiljenima.

- Naša priča počela je 2005. godine u Banji Koviljači, kada je ''Motočašće'' organizovao Moto-klub "Titans". Onda je nastao ''Blek dragons'' u Loznici i uz saglasnost drugova iz ''Titnasa'' nastavio istu manifestaciju. Svake godine smo zajedno, podržavamo se radimo zajedničke humanitarne akcije, mi smo kao jedan klub, a dva imena. Došli su nam bajkeri iz cele bivše Jugoslavije, a imamo i Poljaka, Rumuna, Makedonaca... nekoliko stotina motociklista kojih bi bilo i više da vreme nije ovako nestabilno. Održali smo planirani defile, iako se nebo namrčilo, a sve je obezbeđivala policija. Sve je prošlo dobro, kao i prethodnih godina, jer ovo su sve porodični ljudi koji vole motore i ovakva druženja – rekao je kasno sinoć Marković.

1/9 Vidi galeriju Završeno ''Motočašće 2026.'' u Loznici Foto: T.Ilić

Za dobru svirku prvo veče, pobrinule su se grupe ''Rif'' i ''Ledene oči'', a sinoć su publiku prvo zabavili momci iz grupe ''Far'', poznate po pesmi ''Sve što želim uovom trenutku'' iz nezaboravne serije ''Sivi dom''. Onda je na scenu izašlo ''Belo kopče'', iz Severne Makedonije, grupa koja izvodi muziku ''Bijelog dugmeta'' i potvrdilo da pesme ''Dugmića'' i dalje odolevaju vremenu. Počeli su od onih koje je otpevao Željko Bebek, ''Da sam pekar'', ''Na zadanjem sedištu'', ''Doživeti stotu''…onda je na scenu izašao ''Tifa'', sa nezaboravnom ''Esmom'', ''Lipe cvatu'', ''Meni se ne spava'', da bi ga ubrzo zamenio ''Alen'' sa ''Ružicom'', ''Ako ima Boga'', neizostavnim ''Đurđevdanom'' da bi nastup završili sa ''Pljuni i zapevaj moja Jugoslavija'', a sve je sa njima zdušno pevala publika od koje dobar deo nije u vreme nastanka ovih pesma bio ni u desetogodišnjem planu svojih roditelja. Inače, kod njih je prvač tri u jedan jer isti čovek peva sve. Tačku na zabavu stavile su ''Beštije'', bend koji svira pesme ''Plavog orkestra'', pa se horski pevala ''Kaja'', ''Bolje biti pijan'', i druge, a nastup je okončan legendarnom'' Suadom'' oko dva sata iza ponoći, odnosno u prvim satima nedelje.